De kapitein van de Belgian Cats stond ruim zestien minuten op het terrein in de Wintrust Arena. Daarin tekende ze voor veertien punten, zes rebounds en drie assists.

Meesseman had zo een flink aandeel in de overwinning van Liberty, dat het eerste deel van het seizoen afsluit met 27 zeges en 17 nederlagen. Daarmee eindigt het team op de vijfde plaats.

In de eerste ronde van de play-offs staan Meesseman en co vanaf zondag in een best-of-three tegenover Phoenix Mercury, de nummer vier na het reguliere seizoen.

