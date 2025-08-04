19°C
Mees­se­man tankt met NY Liber­ty ver­trou­wen voor play-offs, Julie Vanoo sluit met LA Sparks af met verlies

Meesseman signed

Emma Meesseman heeft met New York Liberty op de slotspeeldag van de reguliere competitie in de WNBA een 86-91-overwinning behaald bij Chicago Sky.

De kapitein van de Belgian Cats stond ruim zestien minuten op het terrein in de Wintrust Arena. Daarin tekende ze voor veertien punten, zes rebounds en drie assists. 

Meesseman had zo een flink aandeel in de overwinning van Liberty, dat het eerste deel van het seizoen afsluit met 27 zeges en 17 nederlagen. Daarmee eindigt het team op de vijfde plaats. 

In de eerste ronde van de play-offs staan Meesseman en co vanaf zondag in een best-of-three tegenover Phoenix Mercury, de nummer vier na het reguliere seizoen. 

Julie Vanloo sluit af met verlies

De Los Angeles Sparks grijpen als negende net naast een ticket voor de nacompetitie. Ze sloten hun seizoen af met een 75-103-nederlaag tegen Las Vegas Aces. 

Julie Vanloo kwam bijna 21 minuten in actie in de Crypto.com Arena maar kende weinig meeval in haar shooting. Slechts een op zeven pogingen ging binnen, goed voor amper twee punten. Daarnaast gaf ze vier assists en plukte twee rebounds. 

Belga
Emma Meesseman Julie Vanloo

