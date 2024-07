De Belgian Cats werken hun groepsfase af in Rijsel, maar trainen en verblijven in Kortrijk. De Cats hadden natuurlijk liever in Parijs gezeten, maar sommige zien op deze manier wellheel veel familie, vrienden en kennissen komen supporteren. "Een heel andere beleving en dynamiek dan in Tokio", aldus Emma Meesseman.

In de groepsfase spelen de Cats tegen Duitsland, Japan en de VS. De VS wordt de moeilijke tegenstander en de topfavoriet volgens Meesseman. "De wedstrijden tegen Duitsland en Japan zijn het belangrijkste, die moeten we gewoon winnen. De voorbereiding was goed, maar betekent niks. De tegenstanders kwamen nooit met hun sterkste opstelling, maar we zijn mentaal en fysiek klaar. "

Natja Claessens uit Waregem is op het laatste moment opgeroepen voor de Spelen als vervangster van Julie Allemand, die uitviel door een blessure. "Ik had mij al neergelegd bij de niet-selectie, maar ik kan snel de knop omdraaien om in het team ingepast te worden", zegt Claessens.

De eerste wedstrijd staat maandagmiddag om 13u30 op het programma tegen Duitsland.