Meesseman en co kwamen met Fenerbahçe tegen Venezia nooit in de problemen en haalden het vlot. Meesseman was goed voor 21 punten, acht rebounds en vijf assists. Allemand scoorde acht punten, benutte drie rebounds en gaf drie assists.

In de andere groep verloor Salamanca (met Antonia Delaere die terugkeerde uit blessure) bij Bourges in Frankrijk (80-67). De Spaanse ploeg staat onderaan in de groep met drie overwinningen. Delaere kwam tot vier punten, drie rebounds en een assist.