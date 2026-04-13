Zevende EuroLeague-titel! Meesseman loodst Fenerbahçe in finale voorbij Galatasaray naar eindzege
FENERBAHCE - PRAGUE © Belga
Belgian Cats Emma Meesseman en Julie Allemand hebben zondagavond met Fenerbahçe de EuroLeague basketbal voor vrouwen gewonnen. In de finale in het Spaanse Zaragoza won 'Fener' het Turkse onderonsje tegen Galatasaray met 55-68.
Meesseman en Allemand drukten allebei stevig hun stempel op de eindstrijd. De Belgische Sportvrouw van het Jaar kroonde zich met 20 punten namelijk tot topschutter van de partij en was ook nog goed voor 5 rebounds en 4 assists. Allemand deed met een double-double van 13 punten en 10 assists, waar ze ook 9 rebounds aan toevoegde, zeker niet onder voor haar landgenote.
De 32-jarige Meesseman veroverde zo een zevende EuroLeague-titel en werd daarmee alleen recordhoudster in het huidige format (dat sinds 1996 loopt). Voordien won de Letse (voormalig Sovjet-Russische) Uliana Semjonova met TTT Riga liefst vijftien Europacups.
Meesseman greep eerder wel naast een vierde opeenvolgende MVP-titel, die ze aan Dorka Juhasz moest laten. De Hongaarse van Galatasaray kwam door een voetblessure niet in actie in de finale. Meeseman werd samen met onder meer Allemand wel opgenomen in het All-EuroLeague Women First Team. Voor de 29-jarige Luikse is het haar eerste eindzege in het belangrijkste Europese toernooi.