19°C
Aanmelden
Sport

Emma Mees­se­man kan zich­zelf opnieuw opvol­gen als bes­te speel­ster in EuroLeague

Emma Meesseman (32) maakt opnieuw kans om uitgeroepen te worden tot speelster van het jaar in de EuroLeague Women. De Ieperse is een van de drie genomineerden voor de prestigieuze onderscheiding in de belangrijkste Europese vrouwenbasketcompetitie. De winnaar wordt op zaterdag 18 april bekendgemaakt.

Meesseman won de award al drie keer op rij sinds de eerste uitreiking in 2023 en kan dus zo zichzelf opvolgen. Ze neemt het op tegen haar Franse ploeggenote bij Fenerbahçe Iliana Rupert en de Kroatische speelster Dorka Juhász, die uitkomt voor Galatasaray.

Meesseman is dit seizoen opnieuw van goudwaarde voor haar club, Fenerbahçe. Ze maakt dit seizoen gemiddeld 14,5 punten, 5,8 rebounds en 3,7 assists per wedstrijd.

De redactie
Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

19°C
Aanmelden