Meesseman won de award al drie keer op rij sinds de eerste uitreiking in 2023 en kan dus zo zichzelf opvolgen. Ze neemt het op tegen haar Franse ploeggenote bij Fenerbahçe Iliana Rupert en de Kroatische speelster Dorka Juhász, die uitkomt voor Galatasaray.

Meesseman is dit seizoen opnieuw van goudwaarde voor haar club, Fenerbahçe. Ze maakt dit seizoen gemiddeld 14,5 punten, 5,8 rebounds en 3,7 assists per wedstrijd.