Geen vier­de MVP-titel op rij voor Emma Meesseman

De Hongaarse Dorka Juhasz van het Turkse Galatasaray is vanmiddag in het Spaanse Zaragoza tijdens de Final Six verkozen tot Speelster van het Jaar in de Euroleague van het vrouwenbasket. In de verkiezing haalde ze het van de Ieperse Emma Meesseman en de Française Iliana Rupert.

De vorige drie jaar ging de onderscheiding telkens naar Meesseman, tevens de Belgische Sportvrouw van het Jaar. Zondag staat ze aan de zijde van Julie Allemand met Fenerbahçe in de finale tegenover stadsgenoot Galatasaray. Fener bleek in de halve finales te sterk voor Girona, Galatasaray nam de maat van gaststad Zaragoza waardoor de finale een Turks onderonsje zal worden.

Juhasz, Meesseman, Allemand, Rupert en opkomend supertalent Leila Lacan werden opgenomen in het All-EuroLeague Women First Team, het team van het seizoen. Het is de zesde keer op rij dat Meesseman daar deel van uitmaakt.

Prijs voor Ann Wauters

Ann Wauters ontving een Legacy Award voor haar prestaties in de Euroleague. Onze landgenote won het toernooi vier keer. Ze is de topschutter en speelster met de meeste rebounds achter haar naam in de competitie.

