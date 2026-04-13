Geen vierde MVP-titel op rij voor Emma Meesseman
Emma Meesseman - © Belga
De vorige drie jaar ging de onderscheiding telkens naar Meesseman, tevens de Belgische Sportvrouw van het Jaar. Zondag staat ze aan de zijde van Julie Allemand met Fenerbahçe in de finale tegenover stadsgenoot Galatasaray. Fener bleek in de halve finales te sterk voor Girona, Galatasaray nam de maat van gaststad Zaragoza waardoor de finale een Turks onderonsje zal worden.
Juhasz, Meesseman, Allemand, Rupert en opkomend supertalent Leila Lacan werden opgenomen in het All-EuroLeague Women First Team, het team van het seizoen. Het is de zesde keer op rij dat Meesseman daar deel van uitmaakt.
Prijs voor Ann Wauters
Ann Wauters ontving een Legacy Award voor haar prestaties in de Euroleague. Onze landgenote won het toernooi vier keer. Ze is de topschutter en speelster met de meeste rebounds achter haar naam in de competitie.