Vanmiddag is op de atletiekpiste in Merelbeke, Oost-Vlaanderen, de ‘Six Days Race’ geëindigd. Ultrasporter Matthieu Bonnen had er een wereldrecord op zijn naam willen schrijven, maar moest vroegtijdig uit de race stappen met een longontsteking. Twee andere West-Vlamingen, Ludo De Poortere en Kenneth Brouckmeersch liepen elk meer dan 600 kilometer.