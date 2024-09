In het voorjaar probeerde Matthieu Bonne al het wereldrecord te verbreken in Merelbeke. Daar moest hij opgeven vanwege een longontsteking. In Hongarije is het een stuk warmer -meer dan 30 graden en dat speelt mogelijk in het voordeel van Bonne. Bij eerdere records moest hij ook geregeld topprestaties leveren in de warmte.

Als Bonne het record van een Griekse ultraloper overneemt zal hij drie wereldrecord op zijn naam hebben staan.