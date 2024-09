In het voorjaar probeerde Matthieu Bonne al het wereldrecord te verbreken in Merelbeke. Daar moest hij opgeven vanwege een longontsteking. Donderdag onderneemt de sportman een nieuwe poging in Hongarije. Samen met 115 atleten uit 27 landen zal hij 144 uur lang lopen. Het huidige record staat op naam van de Griekse ultraloper Yiannis Kouros. Hij liep 1.038 kilometer in 6 dagen.