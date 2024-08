De nieuwe aanpak heeft duidelijk geloond. Matthieu koos ervoor om de drukte van wedstrijden in België te vermijden en nam dit weekend deel aan een 24 uur race in Dublin, Ierland. De bedoeling was een doorgedreven test met het oog op de nieuwe aanval op het wereldrecord 6 Days Race in september. Matthieu startte met een pacing plan van 12km/u met de bedoeling om dat 690 rondjes van 400m vol te houden, goed voor 276km. In het laatste uur was er een heel klein beetje verval maar met 275,2 kilometer deed Matthieu ruim 5 kilometer beter dan het 21 jaar oude Belgisch record van Paul Beckers.