De aanval op een 20 jaar oud wereldrecord van ultraloper Yiannis Kouros werd voor meervoudig wereldrecordhouder Matthieu Bonne een verhaal van waarom opgeven verstandiger was, dan nog maar eens doordoen. Na bijna 800 kilometer moest hij helaas opgeven. Het weer was allesbehalve optimaal en tevens had hij zijn been bezeerd. En dat blijkt nu ook een spierscheuring. Maar het is de longontsteking die de Bredenaar de das omdeed.

Zelf noemt hij het een mirakel dat hij nog zo ver liep: “Het was moeilijk om op tempo en wereldrecordschema te blijven. De vrijdagmorgen begon het slaaptekort te wegen. Ik begon de piste dubbel te zien en duizelig te worden. Ik heb geprobeerd om door te zetten, want ik wou dat wereldrecord natuurlijk. Op een bepaald moment ben ik gaan liggen naast de piste en dan wist ik dat het erop zat. Hadden we geweten dat het zo erg was, waren we wellicht al vroeger gestopt. Maar ik dacht nooit aan een longontsteking.”