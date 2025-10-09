"Het is misschien wat simplistisch, maar ik ben helemaal niet tevreden", zegt de 31-jarige Bruggeling. "Het is niet gelukt. Ik kwam niet in mijn race. Ik liep de hele tijd achter de feiten aan en verloor seconden, waardoor ik de top tien misliep."

"Voorlopig heb ik er geen verklaring voor," zegt Vosté. "Ik kwam niet in de race zoals ik had gehoopt. Ik moet de beelden nog eens herbekijken, maar het is jammer. Ik had vandaag ook veel last van de stress. Ik was niet goed in de bochten en verloor snelheid."

Vosté krijgt volgende week donderdag een herkansing op de 1.500 meter.

