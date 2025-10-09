Aanmelden
Mathi­as Vos­té zeven­tien­de op dui­zend meter in Mil­aan: Niet hele­maal tevreden”

Mathias Voste M Ilaan cortina

Schaatser Mathias Vosté uit Brugge is zeventiende geëindigd op de 1.000 meter op de Olympische Winterspelen. Dat is zijn beste Olympische prestatie, maar toch is Vosté niet helemaal tevreden.

"Het is misschien wat simplistisch, maar ik ben helemaal niet tevreden", zegt de 31-jarige Bruggeling. "Het is niet gelukt. Ik kwam niet in mijn race. Ik liep de hele tijd achter de feiten aan en verloor seconden, waardoor ik de top tien misliep."

"Voorlopig heb ik er geen verklaring voor," zegt Vosté. "Ik kwam niet in de race zoals ik had gehoopt. Ik moet de beelden nog eens herbekijken, maar het is jammer. Ik had vandaag ook veel last van de stress. Ik was niet goed in de bochten en verloor snelheid."

Vosté krijgt volgende week donderdag een herkansing op de 1.500 meter.

"Ik kan me herpakken. Dat is me al meerdere keren in een weekend overkomen en hier heb ik acht dagen de tijd. Ik hoop dat dat het geval zal zijn."

Mathias Vosté

Dit zijn zijn derde Winterspelen, na Pyeongchang 2018 en Peking 2022.

Mathias Vosté Olympische Winterspelen 2026

