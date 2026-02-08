De Belgen gingen van start in de laatste kwartfinale tegen olympisch kampioen Canada, maar de vereiste tijd om de halve finales te halen bleek al snel buiten bereik. Het trio mag zich nu richten op de C-finale tegen Duitsland, die dinsdag op het programma staat. Voor Fran Vanhoutte volgt daarnaast morgen nog een optreden op de 500 meter.

