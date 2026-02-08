De Oostendse Sandrine Tas, Isabelle van Elst en de Gistelse Fran Vanhoutte hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de ploegenachtervolging schaatsen in Milaan.
Het Belgische trio eindigde als zesde in een tijd van 3'01"33, waarmee ze China en Kazachstan achter zich lieten, maar niet snel genoeg waren om bij de top 4 te horen.
De Belgen gingen van start in de laatste kwartfinale tegen olympisch kampioen Canada, maar de vereiste tijd om de halve finales te halen bleek al snel buiten bereik. Het trio mag zich nu richten op de C-finale tegen Duitsland, die dinsdag op het programma staat. Voor Fran Vanhoutte volgt daarnaast morgen nog een optreden op de 500 meter.
De redactie