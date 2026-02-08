5°C
Aanmelden
Sport
Oostende Gistel

Tas en Van­hout­te stran­den in kwart­fi­na­les ploegenachtervolging

Fran Vanhoutte

De Oostendse Sandrine Tas, Isabelle van Elst en de Gistelse Fran Vanhoutte hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de ploegenachtervolging schaatsen in Milaan.

Het Belgische trio eindigde als zesde in een tijd van 3'01"33, waarmee ze China en Kazachstan achter zich lieten, maar niet snel genoeg waren om bij de top 4 te horen.

De Belgen gingen van start in de laatste kwartfinale tegen olympisch kampioen Canada, maar de vereiste tijd om de halve finales te halen bleek al snel buiten bereik. Het trio mag zich nu richten op de C-finale tegen Duitsland, die dinsdag op het programma staat. Voor Fran Vanhoutte volgt daarnaast morgen nog een optreden op de 500 meter.

De redactie
Schaatsen Sandrine Tas Fran Vanhoutte Olympische Winterspelen 2026

Meest gelezen

Persoon
Sport

Boksster Delfine Persoon maakt zich op voor laatste kans op nieuwe wereldtitel
Kamp Persoon - Veyre
Sport

Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
Mandelkvdo
Sport

KV Diksmuide Oostende wint op het veld van Mandel United en wordt nieuwe leider

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Patrick Lefevere

Patrick Lefevere geëerd tijdens 83ste Sportabedevaart in Dadizele
Over de norm start

Over de Norm 2026: tien uitdagingen voor toegankelijke sport
Cercle Brugge - 2026

Derbykoorts stijgt in Brugge: "het voelt heel speciaal voor iedereen"
Sandrinetas

Sandrine Tas in tranen nadat ze net naast brons grijpt: "Race van mijn leven volstond niet"
Charles De Ketelaere Atalanta

Charles De Ketelaere onderging succesvolle kijkoperatie aan rechterknie
Sandrine Tas - schaatsen

Ondanks toptijd op 5.000 meter grijpt Sandrine Tas net naast Olympische medaille
5°C
Aanmelden