Lee Ingelrest heeft zaterdagavond op een boksgala in Oostende de Belgische titel bij de halfzwaargewichten (tussen 76,203 en 79,378 kg) veroverd. In de Coretec Dome, de thuishaven van basketbalclub Oostende, versloeg hij Sadaam Moamed Da Silva Caetano met technische KO in de zesde ronde.