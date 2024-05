"Die drie bedrijven zijn de voorbije jaren steeds trouwe commerciële partners geweest en in deze moeilijkste tijd voor de club ooit blijven ze zich engageren voor het Oostendse jeugdvoetbal", legt jeugddirecteur Rick Coucke uit. "We zijn hen hier dan ook zeer dankbaar voor. Met de oprichting van deze VZW en het daaraan gekoppelde nieuwe stamnummer garanderen we dat er sowieso een plan is om een club te hebben om de jeugdspelers in te huisvesten. Mocht er in de tussentijd nog een interessantere oplossing uit de bus komen voor de eerste ploeg, dan kunnen we nog zien om aan te sluiten bij dat project. Maar intussen hebben we wel al de garantie dat er ook volgend seizoen jeugdvoetbal is op de Schorre voor onze spelers. Dat was vanuit het jeugdbestuur de absolute prioriteit."