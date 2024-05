De bewindvoerder hoopt dat iedereen constructief wil meedenken om tot een oplossing te komen, maar de tijd speelt in het nadeel van de Kustboys. "Zolang er niets concreet is, willen wij echter alle gesprekken intern houden en we zullen er in elk geval alles aan doen om met een zo goed mogelijke oplossing op de proppen te komen. Want uiteindelijk is iedereen hier de dupe van het mismanagement van enkele personen".