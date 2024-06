Julie Vanloo uit Deerlijk is nog niet te zien bij de Belgian Cats in de oefencampagne voor de Olympische Spelen. Vanloo speelt in de WNBA bij de Washington Mystics. Zij verloren afgelopen nacht tegen de Las Vegas Aces, de nummer vijf in de WNBA.

De Washington Mystics staan in de stand nog steeds op de laatste plaats met vier overwinningen tegenover vijftien nederlagen. Vanloo en co. reizen dinsdag (lokale tijd) naar de Los Angeles Sparks, die net voor de Mystics staan in de stand (vier overwinningen tegenover veertien nederlagen).