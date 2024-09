Na een verlenging verloren de Mystics met 73-76 van rechtstreekse concurrent Atlanta Dream. Vanloo speelde veertien minuten. Daarin scoorde ze drie punten (1/3 3pts), plukte ze twee rebounds en deelde ze één assist uit.

Na 13 zeges en 25 nederlagen staat Washington op de tiende plaats, op gelijke hoogte van Atlanta. Chicago, dat momenteel op de begeerde achtste plaats staat, heeft ook 13 overwinningen achter de naam; maar speelde een wedstrijd minder.



Er resten Vanloo en co nog twee wedstrijden - woensdag tegen leider New York en vrijdag tegen Indiana Fever, zesde in de stand - om wat goed te maken.