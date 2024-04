Ryheul verloor in de -52 klasse met waza-ari van de Nederlandse Naomi van Krevel. Ze werd na een aanvallend begin verrast door een beenveeg.

Pech voor de judoka uit Houthulst, want het is de eerste keer in vier onderlinge confrontaties dat de Nederlandse kon winnen. Bovendien is deze vroege exit slecht nieuws voor haar mogelijke selectie voor de Olympische Spelen, want Ryheul keert terug uit Kroatië zonder punten voor de kwalificatie.