Bel­gisch jeugd­ju­do brengt top­pers samen op de tata­mi in Tielt

BK jeugdjudo Tielt

De tatami’s in Tielt waren dit jaar de place to be voor het Belgisch kampioenschap judo voor de jeugd. In verschillende leeftijdscategorieën, van U15 tot U21, namen de beste vier judoka’s uit Vlaanderen het op tegen de beste vier uit Wallonië. Daarbij kwamen ook heel wat West-Vlamingen voor eigen publiek in actie.

Op vier judomatten wordt dit weekend gestreden voor de nationale titels. Onder meer bij de meisjes onder vijftien en de heren onder 21 viel er heel wat jong West-Vlaams talent te bewonderen. Zo won de jonge Louise Vermeulen haar toernooi en werd Sam Kooreman knap tweede.

Gianni Seeuws

gianniseeuws1@gmail.com

Gianni Seeuws
Jari Vanassche
Belgisch Kampioenschap Judo

