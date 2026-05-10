In Benidorm was hij vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde (achtste finales) ging hij met ippon voorbij de Nederlander Bart Weling. Vervolgens kreeg Naert drie Israëliërs voor zich. Hij versloeg eerst Lior Rafaeilov in de kwartfinales met een yuko in de golden score. Nadien ging in de halve finales Ben Tamary voor de bijl met ippon. In een spannende finale haalde hij het van Yehonatan Veksler. Die werd gediskwalificeerd na een derde shido.