Oli­vier Naert wint goud op Euro­pean Open judo in Benidorm

Olivier Naert heeft goud veroverd op de European Open judo in het Spaanse Benidorm. De 22-jarige West-Vlaming uit Ingelmunster was de beste in de categorie tot 60 kilogram.

Naert is de nummer 121 van de wereld en pakte vorig jaar brons op het EK U23 in Chisinau. Het is zijn tweede medaille op European Open-niveau, na het brons in Tallinn in 2024. In oktober vorig jaar veroverde hij zilver op de European Cup in Malaga.

European Open Benidorm

In Benidorm was hij vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde (achtste finales) ging hij met ippon voorbij de Nederlander Bart Weling. Vervolgens kreeg Naert drie Israëliërs voor zich. Hij versloeg eerst Lior Rafaeilov in de kwartfinales met een yuko in de golden score. Nadien ging in de halve finales Ben Tamary voor de bijl met ippon. In een spannende finale haalde hij het van Yehonatan Veksler. Die werd gediskwalificeerd na een derde shido.

