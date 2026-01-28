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Brugge

Jeli­ne Van­drom­me naar twee­de ron­de op WTA Figu­ei­ra Da Foz

Jeline Vandromme

Tennis Europe

Jeline Vandromme heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 125-toernooi in Figueira De Foz (100.000 euro).

De 18-jarige Brugse is het achtste reekshoofd op het Portugese hardcourt. Ze versloeg de 23-jarige Amerikaanse kwalificatiespeelster Allura Zamarripa in drie sets: 3-6, 7-6 (7/3) en 7-5 na twee uur en 32 minuten. Vandromme redde in de tweede set twee matchballen.

In de achtste finales wacht de 25-jarige Zwitserse Valentina Ryser. Vandromme is de enige Belgische op de tabel in Portugal.

De redactie
Jeline Vandromme

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