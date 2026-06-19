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Brugge

Jeli­ne Van­drom­me bereikt twee­de kwa­li­fi­ca­tie­ron­de op Wimbledon

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme (WTA 161) heeft dinsdag de tweede kwalificatieronde bereikt op Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar.

De 18-jarige Brugse haalde het in de eerste voorronde in drie sets van de 27-jarige Chinese Yue Yuan (WTA 123), het zeventiende reekshoofd in de kwalificaties. Na een uur en 59 minuten stond er 4-6, 6-0 en 6-2 op het scorebord. In de volgende ronde staat onze landgenote tegenover de Argentijnse Maria Lourdes Carle (WTA 234), die de Tsjechische Lucie Havlickova (WTA 209) met 7-5, 5-7 en 6-4 uitschakelde.

Jeline Vandromme raakte vorige maand op Roland Garros bij haar debuut in de kwalificaties van een grandslamtoernooi niet voorbij de eerste voorronde. Op Wimbledon moest ze vorig jaar ook op het juniorentoernooi meteen haar koffers pakken.

Belga
Tennis Jeline Vandromme

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