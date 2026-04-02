Jeline Vandromme stoot door naar tweede ronde in ITF Calvi, geen succes in dubbelspel
Jeline Vandromme (WTA 222) uit Brugge heeft zich woensdag vlot geplaatst voor de tweede ronde van het ITF W75-toernooi in het Franse Calvi (hard/60.000 dollar).
De 18-jarige Vandromme versloeg de 27-jarige Tsjechische Michaela Bayerlova (WTA 816), een 'lucky loser'. Ze haalde het met 6-1 en 6-2 na een uur en vijftien minuten tennis.
In de achtste finales wacht de winnares van het duel tussen de Française Liv Boulard (WTA 1.141) en de Spaanse Maria Martinez Vaquero (WTA 471), twee qualifiers.
Dubbelspel
Later woensdag werd Vandromme in de eerste ronde (achtste finales) van het dubbelspel meteen uitgeschakeld. Aan de zijde van de Française Manon Leonard verloor ze na een uur en negen minuten met twee keer 6-3 van de Tsjechische Michaela Bayerlova en de Australische Tenika McGiffin, de vierde reekshoofden.