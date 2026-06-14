De 18-jarige Brugse, het achtste reekshoofd op het Portugese hardcourt, versloeg in de tweede ronde de 25-jarige Zwitserse Valentina Ryser (WTA 313), een qualifier. Ze haalde het met 6-1 en 7-6 (7/4) na een uur en 37 minuten wedstrijd.

In de eerste ronde was Vandromme door het oog van de naald gekropen in haar partij tegen de Amerikaanse kwalificatiespeelster Allura Zamarripa (WTA 1.042). Ze redde daarin twee matchpunten.

Om door te stoten naar de halve finales, moet Vandromme voorbij de 29-jarige Turkse Ayla Aksu (WTA 277). Die hoefde na het forfait van de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 693) niet in actie komen. Vandromme is de enige Belgische op de tabel in Portugal.

