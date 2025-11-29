19°C
Aanmelden
Sport

Brug­se Jeli­ne Van­drom­me stoot door naar hal­ve fina­les in Calvi

© Belga

Jeline Vandromme heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van het ITF W75-toernooi in Calvi, Frankrijk. De achttienjarige uit Brugge (WTA 222) rekende in de kwartfinales in twee sets af met de Russische Erika Andreeva (WTA 328): 6-4 en 6-0.

In de halve finales wacht zaterdag een duel met het Zwitserse tweede reekshoofd Susan Bandecchi (WTA 230).

In het dubbelspel zat het avontuur er wel al snel op voor Vandromme. Aan de zijde van de Française Manon Leonard werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld.

Anneleen Vandamme
Meest gelezen

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Justine Ghekiere
Sport

Izegemse Justine Ghekiere mist Ronde van Vlaanderen
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar tweede ronde in ITF Calvi, geen succes in dubbelspel
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales op ITF Nantes
Jeline Vandromme

Tennisster Jeline Vandromme staat in tweede ronde van ITF Nantes
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme neemt eerste horde op Portugees tornooi
Emma Meesseman

Wordt Emma Meesseman Sportvrouw van het Jaar?
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme verliest halve finale in Trnava
19°C
Aanmelden