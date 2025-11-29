Brugse Jeline Vandromme stoot door naar halve finales in Calvi
Jeline Vandromme heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de halve finales van het ITF W75-toernooi in Calvi, Frankrijk. De achttienjarige uit Brugge (WTA 222) rekende in de kwartfinales in twee sets af met de Russische Erika Andreeva (WTA 328): 6-4 en 6-0.
In de halve finales wacht zaterdag een duel met het Zwitserse tweede reekshoofd Susan Bandecchi (WTA 230).
In het dubbelspel zat het avontuur er wel al snel op voor Vandromme. Aan de zijde van de Française Manon Leonard werd ze al in de eerste ronde uitgeschakeld.
Anneleen Vandamme