Roland Gar­ros : Jeli­ne Van­drom­me strandt in eer­ste kwalificatieronde

Jeline Vandromme

Jeline Vandromme (WTA 179) is dinsdag over de eerste horde gestruikeld in het kwalificatietoernooi voor Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De achttienjarige Brugse ging in haar eerste voorronde in twee sets met twee keer 7-5 onderuit tegen de Japanse Aoi Ito (WTA 232).

Het was voor Vandromme haar eerste deelname bij de senioren op Roland Garros. Bij de junioren haalde ze in 2024 wel de kwartfinales op het Parijse gravel. Vorig jaar ging ze er in de eerste ronde uit.

Vandromme was de derde Belgische vrouw die in actie kwam in de kwalificaties in Parijs. Maandag waren er wel overwinningen voor Sofia Costoulas (WTA 144), in twee korte sets (6-0 en 6-2) tegen de Kroatische Tereza Mrdeza (geen ranking), en Greet Minnen (WTA 167), in twee spannende sets (6-3 en 7-5) tegen de Russische Anastasia Gasanova (WTA 196).

Met Elise Mertens (WTA 23) en Hanne Vandewinkel (WTA 102) staan er twee Belgische vrouwen rechtstreeks op de hoofdtabel in Parijs.

De redactie
