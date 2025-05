De Emiraten willen zo hun volbloeden in de kijker zetten als renpaarden. De UAE President's Cup telt 17 wedstrijden wereldwijd. België hoort daarbij omdat we hier ook top zijn in het fokken van Arabische volbloeden.

"Enkele jaren geleden hadden we met het paard Messi een hele goede Arabische volbloed, die zelfs in Abu Dhabi de Jewel Crown kon winnen. Dat is de belangrijkste koers voor volbloeden in de Emiraten. Dat is natuurlijk goed voor het imago", besluit Nicky De Frene.

Afspraak op 2 september op de Hippodroom van Waregem.