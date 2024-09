Na twintig minuten versiert Harelbeke een corner. Het is Oscar Van Mol die voor de keeper opduikt en voor de 0-1 kan zorgen. Slechts twee minuten later zijn de bezoekers daar opnieuw. Yagan kan de 0-2 wegleggen. Jong Essevee probeert nog steeds mooi voetbal te brengen, al brengt dat ook risico's met zich mee. Keeper Van Damme gaat net voor rust in de fout en de bal gaat op de stip. Joran Triest mist niet en de rust gaat in met 0-3.

In de tweede helft kan Jong Essevee de partij in handen nemen en wanneer de Harelbeekse defensie op twintig minuten van het einde slecht wegwerkt kan Hallaert scoren en voor de 1-3 zorgen. De aansluitingstreffer komt wel te laat om de wedstrijd nog te kantelen. Het blijft 1-3 en Jong Essevee blijft achter met 4 op 12. Harelbeke springt alleen naar de leiding door het verlies van Oostkamp.