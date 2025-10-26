Jong Essevee verzorgt de opbouw en heeft meer talent tussen de lijnen. Balde heeft één controle te veel nodig om voor 0-1 tezorgen na 45 minuten.

Scoren is al een groot probleem voor Torhout en nu moet het ook nog 2 keer scoren om de drie punten thuis houden. Huysentruyt trapt naast maar ook Talini trapt wild over.

Met nog 10 minuten te gaan neemt Torhout risico’s en Jong Essevee krijgt de kans om de partij te beslissen. Maar Talini draait, keert en Van Keymolen schiet in de handen van de doelman.

Na een duidelijke, zelfs roodgekleurde fout van Christiaens op Dierickx wordt er niet gefloten en plots komt Van De Velde alleen voor doel. Hij maakt de 1-1.

Toch nog sensatie in de slotminuten waar Torhout twee keer goed wegkomt. Eerst op een afgeweken vrijschop van Van Keymolen, vervolgt door een hoekschop. De verdiende 1-2 wordt van de lijn gekeerd. Het blijft 1-1.





