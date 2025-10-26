13°C
Sport
Torhout

Tor­hout en Jong Esse­vee delen de punten

Bij Torhout KM was er deze week turbulentie want zowel de assistent- als keeperstrainer werden vervangen. Torhout staat op één na laatste en scoorde het minst van de hele reeks. Zulte-Waregem B, de tegenstander vanmiddag, scoorde 9 goals meer al telt het maar 2 punten meer dan de thuisploeg.

Jong Essevee verzorgt de opbouw en heeft meer talent tussen de lijnen. Balde heeft één controle te veel nodig om voor 0-1 tezorgen na 45 minuten.

Scoren is al een groot probleem voor Torhout en nu moet het ook nog 2 keer scoren om de drie punten thuis houden. Huysentruyt trapt naast maar ook Talini trapt wild over.

Met nog 10 minuten te gaan neemt Torhout risico’s en Jong Essevee krijgt de kans om de partij te beslissen. Maar Talini draait, keert en Van Keymolen schiet in de handen van de doelman.

Na een duidelijke, zelfs roodgekleurde fout van Christiaens op Dierickx wordt er niet gefloten en plots komt Van De Velde alleen voor doel. Hij maakt de 1-1.

Toch nog sensatie in de slotminuten waar Torhout twee keer goed wegkomt. Eerst op een afgeweken vrijschop van Van Keymolen, vervolgt door een hoekschop. De verdiende 1-2 wordt van de lijn gekeerd. Het blijft 1-1.



Eddy D'Hespeel
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
Jong Essevee Torhout KM

