Na de rust waren er kansjes voor Jong Essevee, maar opnieuw is het Harelbeke dat weet te scoren. Seck haalde Dubrovnyi onderuit in de zestien en het is hijzelf die het cadeau in ontvangst neemt: 2-0. Tien minuten voor tijd maakte Dubrovnyi er zelfs nog 3-0 van. KRC Harelbeke mag zich opmaken voor een duel op donderdag op het veld van Londerzeel dat zal beslissen wie volgend seizoen in eerste nationale speelt.