KRC Harel­be­ke wint met dui­de­lij­ke cij­fers en mag zich opma­ken voor fina­le voor promotie

Harelbeke heeft zich geplaatst voor de finale voor promotie naar de eerste nationale. Het versloeg Jong Essevee met duidelijke 3-0 cijfers. Al was het niet zo makkelijk als de uitslag deed vermoeden. In de finale wacht Londerzeel voor de Ratten.

De eerste kans was er één voor Jong Essevee, maar Van Keymolen trapte nipt over. Bij de eerste kans voor KRC Harelbeke was het wel prijs. Net na het halfuur zette Dubrovnyi zich door. In het gekluts legde Braekeveld de bal tot bij Bendianishvili. Hij kapte zich mooi vrij en trapte de 1-0 tegen de touwen, Harelbeke op voorsprong.

Na de rust waren er kansjes voor Jong Essevee, maar opnieuw is het Harelbeke dat weet te scoren. Seck haalde Dubrovnyi onderuit in de zestien en het is hijzelf die het cadeau in ontvangst neemt: 2-0. Tien minuten voor tijd maakte Dubrovnyi er zelfs nog 3-0 van. KRC Harelbeke mag zich opmaken voor een duel op donderdag op het veld van Londerzeel dat zal beslissen wie volgend seizoen in eerste nationale speelt.

Wout Bernaert
Robbe Temmerman
