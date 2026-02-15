12°C
Oostende Waregem

KVDO-Jong Esse­vee ein­digt in bril­sco­re, mede dank­zij ster­ke Jong Esse­vee-doel­man Dobbels

KVDO Jong Essevee 2

Actie in KVDO - Jong Essevee

In tweede nationale hebben KV Diksmuide Oostende en Jong Essevee 0-0 gelijkgespeeld. Opnieuw zuur puntenverlies voor KVDO, dat na een nederlaag vorige week tegen Racing Gent al de leidersplaats prijs moest geven. De kustploeg staat momenteel op twee punten van leider Mandel United, maar Mandel komt deze namiddag nog in actie tegen Westhoek. 

De wedstrijd start leuk, met meteen een goeie aanval van Jong Essevee. Een goed begin van de wedstrijd staat echter niet altijd synoniem voor een even goed vervolg. De thuisploeg zoekt naar zichzelf en creëert weinig.

In de tweede helft toont KVDO meer lef in de duels en dat levert ook doelgevaar op. De bezoekers raken minder aan de overkant. KVDO beloont zijn betere tweede helft niet, maar dat is ook de verdienste van een goeie Jong Essevee-doelman Dobbels.

KVDO

KVDO in overleg

Stefaan Vanpoucke
Victor Peeters
Jong Essevee KVDO

