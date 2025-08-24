Mandel United laat overduidelijk het balbezit over aan Jong Essevee, maar in de omschakeling zijn de bezoekers wel het gevaarlijkst. Jules Desot krijgt veel tijd en ruimte en knalt naar doel en zorgt zo voor de 0-1.

Het tweede doelpunt volgt pas in de tweede helft. Jules Desot krijgt opnieuw veel ruimte en probeert het nog eens van buiten de zestien. Opnieuw gaat Van Bever in de fout: 0-2 voor Mandel.