Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Jong Essevee is er in de eerste wedstrijd onder nieuw trainer Kurt Delaere niet in geslaagd om Mandel United te verslaan. Voor Mandel was het meteen een stevige test in aanloop naar de nieuwe competitie, na de zevende plaats van vorig seizoen.
Mandel United laat overduidelijk het balbezit over aan Jong Essevee, maar in de omschakeling zijn de bezoekers wel het gevaarlijkst. Jules Desot krijgt veel tijd en ruimte en knalt naar doel en zorgt zo voor de 0-1.
Het tweede doelpunt volgt pas in de tweede helft. Jules Desot krijgt opnieuw veel ruimte en probeert het nog eens van buiten de zestien. Opnieuw gaat Van Bever in de fout: 0-2 voor Mandel.
Jong Essevee biedt tegenstand
Na de 0-2 en enkele wissels van trainer Delaere zien we een ander Jong Essevee. De kwaliteit komt boven drijven en zo komen er kansen. Met nog een kwartier op de klok krijgt de thuisploeg een vrije trap aan de rand van de zestien. Barkarson knalt mooi binnen en kan zo toch een 1-2 verwezenlijken.
Jong Essevee is op het einde de betere ploeg in de partij en gaat vol op zoek naar de gelijkmaker, maar scoren lukt niet meer. Op de openingsspeeldag wint Mandel United met 1-2 van Jong Essevee.