Van Keymolen komt dichtbij de openingsgoal voor Jong Essevee, maar zijn vrije trap strandt op de lat. Aan de rust staat het nog 0-0. Pas in minuut 66 breekt Debouver de match open. Roeselare komt zo 0-1 voor. De meegereisde fans vieren iets te uitbundig en door de rook van het Bengaals vuur ligt de match even stil. Jong Essevee slaat meteen terug met de gelijkmaker via Van Keymolen. De man van de match moest toen zijn hoogtepunt nog meemaken want in de toegevoegde tijd bezorgde hij de thuisploeg de overwinning met een kopbal.