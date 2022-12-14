GP Monseré : Jonas Rickaert liep breukje op in stuitbeen, maar kan starten in Ronde van Brugge
Jonas Rickaert kwam zondag hard ten val tijdens de GP Jean-Pierre Monseré (1.1). De West-Vlaming liep daarbij een breukje op in het stuitbeen en heeft ook last van de schouder, maar kan woensdag wel gewoon van start gaan in de Ronde van Brugge (WorldTour). Dat maakte zijn ploeg Alpecin-Premier Tech bekend in een bericht op sociale media.
"Hij heeft een breukje in het stuitbeen en een schouderblessure. Hij had ook last van hoofdpijn na de val, maar gelukkig toonde een scan geen hoofdletsel aan", zo klonk het. Zijn blessures zijn "onder controle", aldus Alpecin-Premier Tech. Hij kan zo woensdag starten in Brugge, maar zal de komende dagen extra in de gaten gehouden worden door de medische staf van de ploeg.
Belga
Ben Storme