Ruim 200 rallyfans verzamelde zich zondag in supporterscafé Sport Kaffee 11 in Langemark om live de ontknoping van het WK Rally in Japan te volgen. De spanning maakte al snel plaats voor vreugde toen Thierry Neuville en zijn West-Vlaamse co-piloot Martijn Wydaeghe de wereldtitel veiligstelden. Het is voor het eerst dat België deze prestigieuze titel wint.