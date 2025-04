Basketbalster Emma Meesseman heeft opnieuw haar naam in de geschiedenisboeken geschreven door voor het derde opeenvolgende jaar uitgeroepen te worden tot Most Valuable Player (MVP) van de EuroLeague Women. Deze prestigieuze onderscheiding werd uitgereikt tijdens een ceremonie in Zaragoza, Spanje, voorafgaand aan de eerste editie van de Final Six van het toernooi.​