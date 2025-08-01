23°C
Aanmelden
Sport
Ieper

Emma Mees­se­man onder­uit met New York Liber­ty in play-offs

Meesseman signed

Emma Meesseman is met New York Liberty onderuit gegaan in de tweede wedstrijd in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse basketcompetitie WNBA tegen Phoenix Mercury verloren. De Belgian Cat verloor met haar ploeg met 60-86 onderuit.

Titelverdediger New York won enkele dagen geleden de eerste ontmoeting na overtime, maar ging ditmaal duidelijk de boot in. Meesseman startte vanaf de bank en speelde in totaal achttien minuten, waarin ze goed was voor elf punten, zes rebounds en drie assists. 

De derde en beslissende wedstrijd vindt vrijdag plaats in Phoenix. De winnaar speelt in de halve finale -dit keer in een 'best-of-5'- tegen Minnesota Lynx, vorig jaar de verliezende finalist en nummer één in het klassement aan het einde van het reguliere seizoen. 

De redactie
Emma Meesseman

Meest gelezen

Coiffeur
Sport

Terminaal zieke Marc 'de coiffeur' Verschoore: 'Nog zo lang mogelijk van het leven genieten'
Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Koolskampkoerse
Sport

Extra politie op Koolskamp Koers: 'Dreigingsniveau opgeschaald naar 2"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Meesseman signed

Meesseman tankt met NY Liberty vertrouwen voor play-offs, Julie Vanoo sluit met LA Sparks af met verlies
Emma meesseman belgian cats spanje

Emma Meesseman loodst NY Liberty naar zege tegen Mystics
Emma meesseman 2

Emma Meesseman lijdt eerste nederlaag met New York Liberty
Emma1

Amerikaanse supporters sluiten Meesseman meteen in hun hart: ”Emma, Emma, Emma!”
Emma Meesseman

Emma Meesseman helpt New York Liberty bij debuut aan eerste zege in vijf wedstrijden
Meesseman signed

New York Liberty bevestigt de komst van Belgian Cat Emma Meesseman
Aanmelden