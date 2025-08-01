Titelverdediger New York won enkele dagen geleden de eerste ontmoeting na overtime, maar ging ditmaal duidelijk de boot in. Meesseman startte vanaf de bank en speelde in totaal achttien minuten, waarin ze goed was voor elf punten, zes rebounds en drie assists.

De derde en beslissende wedstrijd vindt vrijdag plaats in Phoenix. De winnaar speelt in de halve finale -dit keer in een 'best-of-5'- tegen Minnesota Lynx, vorig jaar de verliezende finalist en nummer één in het klassement aan het einde van het reguliere seizoen.

