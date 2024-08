Meesseman stond maar liefst 38 minuten en 15 seconden op het veld en was goed voor 24 punten, 4 rebounds, 3 assists en twee blocks. "Ik ben helemaal leeggezogen, maar dit is wat ik wilde, terugkeren naar de kleedkamer met het gevoel mijn plicht te hebben gedaan en niet met een spijtgevoel."

Het is nu afwachten of de Cats zich nog kunnen kwalificeren. Zondag volgt de slotspeeldag van de poulefase. De Cats treffen dan om 11.00 uur Japan, om 17.15 uur is er Duitsland-VS. De Belgische vrouwen moeten winnen om nog kans te maken op een plaats in de kwartfinales. De top twee in elk van de drie poules en de twee beste derdes stoten door naar de laatste acht.