Iserbyt volgde in het spoor van zijn teamgenoot Michael Vanthourenhout toen die al vrij vroeg in de Koppenbergcross op de inhoud van een bierbekertje werd getrakteerd. De dader kwam echter netjes in beeld waardoor die meteen ook geïdentificeerd werd. De politiediensten grepen onmiddellijk in en haalden de 'crosshooligan' er vrij snel uit.

De teammanager van Eli Iserbyt, Jurgen Mettepenningen, omschreef de actie als "crapuleus en marginaal". Ook organisator Christophe Impens reageerde al op het voorval. "Wij bekijken de televisiebeelden tijdens de cross steeds heel nauwlettend. Dit zeker voor wat betreft de veiligheid van het publiek en renners. We hebben op die manier het incident meteen waargenomen. De biergooier kwam duidelijk in beeld en meteen konden we actie ondernemen.

Op minder dan drie minuten na het incident werd de man door de politiediensten uit het publiek geplukt en weggeleid. Of we ons burgerlijke partij gaan stellen? Dat moeten we nog eens overleggen. Wij gaan zeker actie ondernemen. Zoiets kunnen we niet tolereren. Ik vond de reactie van Eli Iserbyt wel mooi toen die stelde dan het hier veel publiek stond en er slechts één iemand zich misdroeg. Er waren 12.000 toeschouwers, maar die biergooier moet gestraft worden. Mensen moeten zich gedragen op een veldrit. Wij kunnen dit niet meer zo zo laten. Dit soort wangedrag moet eruit", aldus Impens.