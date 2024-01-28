Het was de derde zilveren medaille voor de Belgische schaatsers, na prijzen op de teamsprint en van Tas op de 3.000 meter. Het trio bleef met 3:03.98 twee seconden achter bij Nederland, dat de eerste titel pakte. Er deden vier teams mee. Polen werd derde.

De race in Polen was voor de vrouwen een nuttige test, die volgde op de ongeplande wedstrijd op de teamsprint. België deed vrijdag mee omdat een wedstrijd met slechts drie teams een zielige vertoning zou zijn.

Uitgerekend die race leverde de eerste EK-medaille voor Belgische schaatsvrouwen in de geschiedenis op. De ploegachtervolging was de laatste wedstrjid voor de Olympische Spelen. beTijdens de laatste wereldbekerwedstrijden, over twee weken in Inzell, staat dit onderdeel niet op het programma.