De Deerlijkse Belgian Cat kreeg bijna dertien minuten speeltijd. Daarin was ze goed voor vier assists, een rebound en drie punten. Ze kwam op het scorebord met een fraaie driepunter in de slotseconden van het derde kwart.

De Mystics gingen het slotquarter in met een voorsprong van acht punten, maar de bezoekers zetten de scheve situatie alsnog recht. Jonquel Jones van New York werd met 25 punten topschutter van de avond. Liberty was vorig seizoen verliezend finalist in de WNBA en is samen met titelverdediger Las Vegas Aces opnieuw een van de favorieten.

Donderdagnacht zijn Vanloo en co voor hun tweede wedstrijd te gast bij Connecticut Sun.