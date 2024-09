Na een waslijst van blessures, corona, etc. liep het pad van de tienvoudige wereldkampioene niet over rozen. Maar karakterbeest Delfine Persoon klauterde uit het dal. Ze laat niks aan het toeval over voor deze allerlaatste kans op een wereldtitel. Ze heeft er dan ook lang moeten op wachten, maar het geduld wordt deze keer toch beloond.

Manager Filiep Tampere kon ook Amy Naert een kamp bezorgen in Fayetteville. Naert bokste voor het laatst in Izegem, vorig jaar met Kerstdag. Toen verloor ze met een schouderblessure van Svitlana Vasylevska.

Door die verliespartij in Izegem verloor Naert de kans op een Europees titelgevecht. In Fayetteville komt ze uit tegen Rosalinda Rodriguez, ongeslagen in de bantamgewichtsklasse, en liefhebster van bare knuckle fights.

Een vijandig publiek hoeven ze niet te vrezen, want de kampen worden achter gesloten deuren in een tv-studio gehouden. Zonder publiek dus, en dat is toch uitzonderlijk in het boksmilieu.