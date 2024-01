Schoofs nam de beste start, maar al snel nam topfavoriet Van den Boer het commando over. Meteen sloeg de renner van AA Drink Young Lions een kloof. Achter hem klitte het samen. Keano Geens ging als eerste in de tegenaanval, Jasper Schoofs counterde. Van Den Boer vatte de slotronde aan met een voorsprong van 35 seconden op Geens. Schoofs volgde op 40 seconden. Van Den Boer kwam niet meer in de problemen, maar om het zilver werd nog fel gebikkeld. Schoofs ging op en over Geens en reed beetje per beetje van hem weg.

Voor eerstejaarsjunior Arthur Van Den Boer is het de derde Belgische titel op rij: "Ik was zonder stress naar dit BK afgezakt, maar eens de cross bezig was, sloeg de nervositeit toch wat toe. Zeker toen ik hoorde dat mijn voorsprong op Keano Geens ineens aan het slinken was. Uiteindelijk ben ik heel blij dat het is gelukt om ook bij de junioren Belgisch kampioen te worden."