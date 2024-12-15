“We willen met Bevo meedoen aan de top en dat tonen door elke wedstrijd de tegenstander weg te spelen”, klonk het ambitieus bij kapitein Yana De Leeuw. En dat is precies wat Bevo Roeselare gisterenavond deed. Gent komt in Schiervelde nauwelijks aan de bak. Na een halfuur stond het al 2-0, en enkel in de derde set kunnen de bezoekers even aanklampen. Maar paniek is er niet bij Bevo en met 25-17 haalden ze ook set drie binnen.



Met 5 op 6 punten uit de eerste twee speeldagen is de seizoensstart uitstekend. Vorig jaar haalde Bevo nog de titelfinales, en dat succes smaakt duidelijk naar meer. “Mijn persoonlijke doelstelling is om opnieuw een finale te halen — of dat nu de beker- of de titelfinale is, maakt niet echt uit”, aldus coach Bram Van Den Hove.

De lat ligt hoog, al blijft Bevo realistisch. Asterix Avo Beveren is nog steeds de te kloppen ploeg in het Belgische vrouwenvolleybal, maar in Roeselare bouwen ze stap voor stap verder aan hun project. “Vorig jaar konden we het spannend maken,” besluit Van Den Hove. “Hopelijk kunnen we dat dit seizoen opnieuw herhalen.”