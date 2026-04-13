13°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Bevo Roe­se­la­re moet meer­de­re erken­nen in Aste­rix AVO Beve­ren na 3 – 1 verlies

Asterix Bevo Roeselare

Archief © Belga

Asterix AVO Beveren heeft zondag een eerste stapje gezet richting een nieuwe landstitel in het vrouwenvolley. In de finale van de play-offs van de Lotto Volley League voor vrouwenteams won de titelverdediger het eerste duel tegen uitdager Darta Bevo Roeselare in de eigen zaal 3-1. De setstanden waren 18-25, 25-14, 25-17 en 26-24.

De finale wordt gespeeld volgens een 'best-of-3'. De tweede wedstrijd volgt volgende week donderdag (23 april) in Roeselare. Als de troepen van de afscheidnemende coach Kris Vansnick dan opnieuw winnen, is de titel binnen. Anders valt de beslissing in de derde wedstrijd, volgende week zondag (26 april) in Beveren.

Bevo Roeselare is aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau bezig, na de integratie van Hermes Oostende binnen de structuur van de Roeselaarse club. Hermes Oostende was in de jaren 1970 en 1980 een absolute grootmacht in het Belgische vrouwenvolley met dertien landstitels. De West-Vlamingen waren ook vorig jaar verliezend finalist tegen Beveren. 

Belga
Meest gelezen

WVA FRIETJES
Sport

Wout van Aert viert zege in Parijs-Roubaix met... frietjes uit Deerlijk
Stijn Steels - Wout Van Aert
Sport

Ex-ploegmaat Stijn Steels over eerbetoon van Aert: “Dat gebaar zegt alles”
Wim Lagae
Nieuws

Promotie KV Kortrijk komt ook financieel als geroepen: "Stijgen was noodzakelijk"

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Filou Oostende BCO

Oostende legt Kangoeroes Mechelen over de knie, Kortrijk gaat onderuit in Charleroi
Union-Club 2026

Union boekt een verdiende zege tegen Club Brugge en staat nu vier punten los
IMG 3066

Bekerwinnaar Menen is al gauw uitgespeeld in de play-offs: 0-3 in eigen zaal tegen Aalst
724 BB Overzicht KVK

KV Kortrijk: Na amper één seizoen terug naar eerste klasse. Het seizoensoverzicht
726 BB LINKS seingevers

Respect gevraagd voor de seingever: "Als wij het niet doen, is er geen sport meer"
727 BB LINKS zwevegem marke

Zwevegem Sport moet champagne minstens een week in de koelkast laten
Aanmelden