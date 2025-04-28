Asterix had vorige week zondag het eerste duel tegen Roeselare in de Beveren gewonnen met 3-1 en haalde het donderdag ook op verplaatsing met 0-3. Daardoor kwamen de Oost-Vlamingen in de finale, die gespeeld wordt volgens een 'best-of-5', op één zege van een nieuwe landstitel.

Maar Bevo Roeselare ging met de rug tegen de muur winnen op bezoek bij Asterix. Setstanden: 25-23, 18-25, 24-26 en 23-25. Komende donderdag volgt het vierde duel, in Roeselare. Als Bevo dan weer wint valt de beslissing in de vijfde wedstrijd op zondag 3 mei in Beveren.