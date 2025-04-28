Bevo Roeselare wint in hol van de leeuw en is nog niet uitgeteld in titelfinale
Bevo Roeselare leeft terug in de finale van de play-offs. Het won op het veld van Asterix AVO Beveren met 1-3 en laat zo de titelstrijd nog volledig open. Donderdagavond krijgt het in eigen zaal de kans om een beslissend vijfde duel uit de brand te slepen.
Asterix had vorige week zondag het eerste duel tegen Roeselare in de Beveren gewonnen met 3-1 en haalde het donderdag ook op verplaatsing met 0-3. Daardoor kwamen de Oost-Vlamingen in de finale, die gespeeld wordt volgens een 'best-of-5', op één zege van een nieuwe landstitel.
Maar Bevo Roeselare ging met de rug tegen de muur winnen op bezoek bij Asterix. Setstanden: 25-23, 18-25, 24-26 en 23-25. Komende donderdag volgt het vierde duel, in Roeselare. Als Bevo dan weer wint valt de beslissing in de vijfde wedstrijd op zondag 3 mei in Beveren.