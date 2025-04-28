Bevo Roe­se­la­re wint in hol van de leeuw en is nog niet uit­ge­teld in titelfinale

Bevo Roeselare

Bevo Roeselare leeft terug in de finale van de play-offs. Het won op het veld van Asterix AVO Beveren met 1-3 en laat zo de titelstrijd nog volledig open. Donderdagavond krijgt het in eigen zaal de kans om een beslissend vijfde duel uit de brand te slepen. 

Asterix had vorige week zondag het eerste duel tegen Roeselare in de Beveren gewonnen met 3-1 en haalde het donderdag ook op verplaatsing met 0-3. Daardoor kwamen de Oost-Vlamingen in de finale, die gespeeld wordt volgens een 'best-of-5', op één zege van een nieuwe landstitel. 

Maar Bevo Roeselare ging met de rug tegen de muur winnen op bezoek bij Asterix. Setstanden: 25-23, 18-25, 24-26 en 23-25. Komende donderdag volgt het vierde duel, in Roeselare. Als Bevo dan weer wint valt de beslissing in de vijfde wedstrijd op zondag 3 mei in Beveren.

Bevo Roeselare

Jonge wielrenner uit Anzegem hersendood na verkeersongeval in Ronse: verkeersdeskundige aangesteld
Kortrijk opnieuw marathonstad: 4.000 lopers aan de start
Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)

Landstitel heel ver weg voor Bevo Roeselare na tweede nederlaag tegen Asterix Avo Beveren
Bevo Roeselare moet meerdere erkennen in Asterix AVO Beveren na 3-1 verlies
Bevo Roeselare wint van Michelbeke en staat zo in halve finale van de play-offs
Roeselaarse volleyvrouwen in CEV Cup niet voorbij Galatasaray
Bevo Roeselare maatje te groot voor Gent in eerste thuiswedstrijd van het seizoen
Titelverdediger Asterix brengt stand in PO-finale bij vrouwen tegen Roeselare op 1-1
