Aanmelden
Sport
Roeselare

Lands­ti­tel heel ver weg voor Bevo Roe­se­la­re na twee­de neder­laag tegen Aste­rix Avo Beveren

Bevo Roeselare staat met de rug tegen de muur in de titelfinale. In de best of five reeks tegen Asterix Avo Beveren verloor het donderdagavond wedstrijd twee in eigen huis met 0-3, nadat het de eerste match al verloor in Beveren. Als Roeselare nog de titel wil pakken, moet het de drie resterende partijen winnen.

Bevo Roeselare speelde in de REO Arena wel twee goede sets en had telkens de touwtjes in handen. Het pakte een kleine bonus, maar in money time kwam de ervaring van Asterix bovendrijven. De thuisploeg gaf het tweemaal weg en zag zo een 0-2 op het scorebord staan.

In de derde set was het vat helemaal af bij Roeselare, de bezoekers stoomden door richting 12-25 en staan zo op één zege van de landstitel. Als Bevo die nog wil pakken, zal het de drie resterende wedstrijden alledrie moeten winnen. De eerste afspraak is zondag, opnieuw in Beveren.

De redactie
Meest gelezen

Kleiduifschieten
Sport

Kleiduifschieten in weides: schutters vragen terugkeer vaste schietstanden
Titel Mandel United
Sport

Mandel United wint tweede titel op twee jaar tijd met overwinning tegen Kalken (0-2)
Emma Meesseman
Sport

Geen vierde MVP-titel op rij voor Emma Meesseman

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Asterix Bevo Roeselare

Bevo Roeselare moet meerdere erkennen in Asterix AVO Beveren na 3-1 verlies
Roeselare

Bevo Roeselare wint van Michelbeke en staat zo in halve finale van de play-offs
Bevo Roeselare

Roeselaarse volleyvrouwen in CEV Cup niet voorbij Galatasaray
Bevo Roeselare

Bevo Roeselare maatje te groot voor Gent in eerste thuiswedstrijd van het seizoen
Asterix Bevo Roeselare

Titelverdediger Asterix brengt stand in PO-finale bij vrouwen tegen Roeselare op 1-1
Bevo Roeselare 1

Roeselare verslaat titelverdediger Asterix en wint eerste duel PO-finale bij vrouwen
18°C
Aanmelden