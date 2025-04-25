Bevo Roeselare speelde in de REO Arena wel twee goede sets en had telkens de touwtjes in handen. Het pakte een kleine bonus, maar in money time kwam de ervaring van Asterix bovendrijven. De thuisploeg gaf het tweemaal weg en zag zo een 0-2 op het scorebord staan.

In de derde set was het vat helemaal af bij Roeselare, de bezoekers stoomden door richting 12-25 en staan zo op één zege van de landstitel. Als Bevo die nog wil pakken, zal het de drie resterende wedstrijden alledrie moeten winnen. De eerste afspraak is zondag, opnieuw in Beveren.

