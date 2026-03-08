Bevo Roe­se­la­re wint van Michel­be­ke en staat zo in hal­ve fina­le van de play-offs

Roeselare

Bevo Roeselare heeft zich relatief vlot geplaatst voor de halve finales van de play-offs. Na de spannende 2-3-overwinning in Michelbeke ging het in eigen huis een pak sneller. Met een droge 3-0 stuurden ze de bezoekers terug huiswaarts, maar Bevo toonde zich vooral weerbaar na het uitvallen van Nikita De Paepe vorige week.

Voor hoofdaanvalster De Paepe is het vooral balen dat ze de rest van de play-offs moet missen: "De timing kon eigenlijk niet slechter, maar triestig zijn heeft niet veel nut. Dat gaat niets aan de situatie veranderen. We kunnen er alleen maar door."

En dat vond ook de rest van de ploeg bij Roeselare. Bevo won de eerste gelijkopgaande set met 25-22. Maar in de tweede set startte de thuisploeg iets minder vlot. Michelbeke liep uit tot 3-7. Roeselare rechtte daarna opnieuw de rug. Het ging op en over de bezoekers naar 18-14. 

Dat was uiteindelijk ook de beslissende kloof in de set. De West-Vlamingen haalden het uiteindelijk met 25-20. In de derde set kon Michelbeke geen vuist meer maken. Deleu blokte het beslissende punt: 25-15 en 3-0. 

Bevo stoot zo door naar de halve finales in de play offs en treft daarin Oudegem. Ook hun tegenstander in de bekerfinale. 

Wout Bernaert
Robbe Temmerman
Bevo Roeselare

Freintschool Klimop in Oostkamp nodigt Cercle-spelers uit om voetbalruzies aan te pakken
