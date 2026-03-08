En dat vond ook de rest van de ploeg bij Roeselare. Bevo won de eerste gelijkopgaande set met 25-22. Maar in de tweede set startte de thuisploeg iets minder vlot. Michelbeke liep uit tot 3-7. Roeselare rechtte daarna opnieuw de rug. Het ging op en over de bezoekers naar 18-14.

Dat was uiteindelijk ook de beslissende kloof in de set. De West-Vlamingen haalden het uiteindelijk met 25-20. In de derde set kon Michelbeke geen vuist meer maken. Deleu blokte het beslissende punt: 25-15 en 3-0.

Bevo stoot zo door naar de halve finales in de play offs en treft daarin Oudegem. Ook hun tegenstander in de bekerfinale.