Beveren lijdt eerste puntenverlies na gelijkspel tegen Beerschot
Belga
SK Beveren heeft vrijdagavond voor het eerst punten laten liggen in de Challenger Pro League. De Waaslanders raakten op het veld van Beerschot niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Daarmee komt er een einde aan hun foutloze reeks van negen opeenvolgende overwinningen.
In een aangename eerste helft op Het Kiel kwamen beide ploegen niet tot scoren, al kreeg Beveren de beste kansen. Doelman Nick Shinton hield de thuisploeg overeind met enkele knappe reddingen, en ook het doelkader stond Beveren in de weg. Met een 0-0-ruststand gingen beide teams de kleedkamers in.
Mertens opent de score, maar Beerschot slaat terug
Na de pauze brak Lennart Mertens (56’) de ban met een mooie volley, waarmee hij Beveren op voorsprong zette. Een tiende opeenvolgende zege leek in de maak, maar een kwartier voor tijd bracht Beerschot-aanvoerder Loïc Mbe Soh (72’) de stand weer in evenwicht met een rake kopbal.
Beveren blijft leider
De 1-1 bleef op het bord, waardoor Beveren zijn eerste puntenverlies van het seizoen moet slikken. Toch blijft de ploeg met 28 op 30 stevig aan de leiding.